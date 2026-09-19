Bakan Çiftçi, polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan projenin detaylarını ve şartlarını açıkladı.

Çiftçi'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"LOJMAN SAYIMIZI 5 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

"Bu sene göreve geldiğimde bir taahhütte bulunmuştum. Polis teşkilatımıza araç alıyorduk. 10 yaşından büyük araçlarımızın sayısı oldukça fazlaydı. Araç filosu oldukça yenilendi. Bu sene araç alımının bir miktar sınırlandırılmasını veya durdurulmasını, onun yerine, polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim. İstanbul'dan da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde bir alım gerçekleştirdik. İstanbul'da şu anda 3350 tane lojmanımız var polise verebileceğimiz. Lojmanlardan faydalanan polis sayımız yüzde 3. Oldukça düşük bir rakam. Kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz.

POLİSLERE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Öbür taraftan POLSAN Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldı. Ocak ayı içerisinde de temeli atacaklar. 2000 konut yapacaklar. Polislerimiz uzun vadeli olarak kira öder gibi konut sahibi olabilecekler. Diğer illerde de, büyükşehirlerde de böyle bir uygulama yapacak."

ŞARTLARI AÇIKLADI

"Evi olmayacak, eşi çalışmayacak, çocuğu olan polisler arasından daha fazla konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak."