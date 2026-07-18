Kaynak: İHA

Kocaeli’ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gebze’deki polis merkezi ziyaretinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi’ye ziyaretleri sırasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"180 DÖNÜMLÜK ALANDA 6 BİN 500 CAN DOSTUMUZA BAKIYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilen 180 dönümlük doğal yaşam alanını inceleyen Bakan Çiftçi, burada sağlanan imkanların örnek nitelikte olduğunu belirtti. Çiftçi, "Şu an burada 6 bin 500 hayvanımız muhafaza ediliyor. 12 veteriner hekim ve 85 personel ile hayvan refahı en üst düzeyde korunuyor. Bu başarılı çalışmalarından dolayı yerel yönetimimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR DAHA GÜVENLİ, HAYVANLAR DAHA GÜVENDE"

2024 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile sokak hayvanları konusundaki stratejinin değiştiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "Eskiden uygulanan 'topla-kısırlaştır-sokağa bırak' yöntemi yerine; hayvanların toplanması, tedavi edilmesi, kısırlaştırılması ve barınaklarda ya da doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesi sürecine geçtik. Bu sayede hem parklarımızı ve caddelerimizi daha güvenli hale getiriyoruz hem de hayvanlarımızı sokakların insafına bırakmayarak onlara güvenli bir yaşam sunuyoruz."

HEDEF YIL SONU İTİBARIYLA TAM KONTROL

Türkiye genelindeki verilere değinen Bakan Çiftçi, 15 Mart 2025’te başlayan ve temmuz ayında 30 büyükşehir ile genişletilen çalışmaların meyvelerini verdiğini söyledi:

Güncel Veri: Türkiye’deki sahipsiz sokak hayvanlarının %92,35’i artık güvenli alanlarda.

Büyük Hedef: Yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm sokak hayvanlarını barınak ve doğal yaşam alanlarına ulaştırmak.

SAHİPLENDİRME ÇAĞRISI

Kocaeli’deki tesiste bugüne kadar binin üzerinde hayvanın sahiplendirildiğini belirten Bakan Çiftçi, tüm vatandaşları barınaklardaki hayvanları sahiplenmeye davet etti.

Bakan Çiftçi, incelemelerinin ardından Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek programına devam etti.