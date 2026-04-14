Şarkıcı Mustafa Ceceli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 Nisan’da gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu test sonuçları ortaya çıkan Ceceli’nin kanında yasaklı madde çıkmazken saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Ceceli, yaşananları bir "itibar suikastı" olarak nitelendirmiş ve yasal haklarını arayacağını duyurmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz, Ceceli'nin kutsal bir mekândan Mehmet Özhaseki’yi aramasını eleştirerek, bunun dolaylı biçimde Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj verme amacı taşıdığını öne sürdü.

Söz konusu davranışın “yaşanmamış bir tabloyu Cumhurbaşkanı’na duyurma çabası” olduğunu ifade eden Saymaz, Mustafa Ceceli'nin “ikili bir hayat” sürdüğünü iddia etti.

Kamuoyuna muhafazakâr bir yaşam tarzı yansıtıldığını belirten Saymaz, “Sahnenin önünde sözde dindar bir profil çizilirken, arka planda farklı bir yaşam sürülüyor” dedi. Eleştirilerini sert bir dille sürdüren Saymaz, bu durumu “Sahnenin önünde gül suyu, arkasında pudra şekeri” sözleriyle özetledi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuşması şu şekilde:

Ya kim Allah'ın evine gider de oradan aklına Mehmet Özhaseki'yi aramak gelir ya? 40 yıl düşünsen aklına gelir mi? Yani sırf orada olduğunu Mehmet Özhaseki üzerinden Erdoğan'a hissettiriyor ve orada yaşanmamış bir tabloyu, yani Cumhurbaşkanı'nın duymasını istiyor.

Ya hayır dedim ya, az önce de konuştuk; ikili bir hayat... Sahnenin önünde sözde muhafazakar, namazında niyazında, haccında kurbanında bir hayat; sahnenin gerisinde paso pudra şekeri, paso pudra şekeri. Yani ondan sonra...