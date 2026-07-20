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Görevden alınan ve imar yolsuzluğu suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı. Bursa Bölge Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşması öncesinde, salona giriş sırasında yaşanan tartışma nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

odaTV'nin haberine göre, Bozbey'e destek vermek için adliyeye çok sayıda CHP'li belediye başkanı, milletvekili, partili ve aile üyeleri geldi. Adliye koridorunda yoğunluk oluşurken, güvenlik önlemleri artırıldı.

SALONA GİRİŞ SIRASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin duruşma salonuna alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Kayışoğlu'nun, "Milletvekilini engelliyorsunuz" sözleri üzerine polis ekipleri, sanıkların mahkemeye sevkinin sürdüğünü, talimatın ardından kendilerinin de içeri alınacağını ifade etti.

Sanıkların salona alınmasının ardından CHP eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri de duruşma salonuna giriş yaptı.

ADLİYE KORİDORUNDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Duruşmanın görüldüğü salonun bulunduğu koridorda yoğunluk yaşanırken, Bozbey'in ailesi, yakınları ve partililer mahkemeden çıkacak kararı beklemeye başladı. Sanık sayısının fazla olması ve savunmaların uzun sürmesi nedeniyle yargılamanın ne kadar süreceği merak konusu oldu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta düzenlenen operasyon kapsamında ailesi ve çok sayıda belediye çalışanıyla birlikte gözaltına alınmış, 4 Nisan'da ise aralarında Bozbey'in de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar, dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.