Mustafa Balkan'ın vefat haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli 24 gün oldu. Ne yazık ki babası Mustafa amcamızı da kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alp Balkan'ın cenazesinde yaşadığı büyük üzüntüyle dikkat çeken Mustafa Balkan, geçtiğimiz haftalarda Bakırköy Yenimahalle Camii'nde düzenlenen cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katılmış, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökmüştü.

Mustafa Balkan'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Bakırköy Yenimahalle Camii'nden kaldırılacağı ve Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.