CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) iştiraki ORBEL üzerinden yürüttüğü madencilik faaliyetlerine dair elindeki resmi belgelerle zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelen resmi yazıyı dayanak göstererek, yapılan tüm maden ihalelerinin ve faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu ilan etti.

“BAKANLIK YAZISI AÇIK: BELEDİYE MADEN TİCARETİ YAPAMAZ!”

Milletvekili Adıgüzel, 12.03.2026 tarihli Bakanlık yazısını okuyarak şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık diyor ki; belediyeler sadece kendi inşaatları için hammadde çıkarabilir, bunu ne özel sektöre verebilir ne de ticarete konu edebilir. Ama Hilmi Güler ne yapıyor? Yetkisi olmayan bentonit madenini çıkarıyor, ihale ediyor ve ticaretini yapıyor. Bu, yasanın amir hükmüne göre suçtur!”

“ORDU HALKINI SİVİL İTAATSİZLİĞE ÇAĞIRIYORUM”

Hilmi Güler’in henüz ruhsatı alınmamış alanların %60’ını şimdiden sattığına dair ciddi iddiaları gündeme getiren Adıgüzel, emniyet ve istihbarat birimlerini göreve çağırdı. Adıgüzel, “Hilmi Güler ile bu maden firmaları arasındaki ilişkileri ortaya dökün. Ordu halkını, kanundan aldığı yetkiye dayanarak bu hukuksuzluğa karşı sivil itaatsizliğe çağırıyorum. Valilik ve Kaymakamlık bu yasa dışı süreci muhatap almamalıdır” dedi.

“NEDEN MÜFTÜLÜK? ÇÜNKÜ ORDU’YU TABUTA KOYDULAR!”

Maden toplantısının Fatsa Müftülüğü binasında yapılmasına sert tepki gösteren Mustafa Adıgüzel, “Ünye’deki toplantı ticaret odasındaydı. Şimdi neden müftülük? Hilmi Güler, Fatsa’nın toprağını da insanını da tabuta koyup ruhuna Fatiha okumaya karar vermiş. Eğer burası bir hukuk devletiyse, bu organize suç örgütü hakkında derhal işlem yapılmalıdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP’DEN 4 MADDELİK HUKUKİ TAARRUZ

Adıgüzel, CHP olarak atacakları adımları şöyle sıraladı: Soru önergesi ve Meclis araştırması talebi, Danıştay’a geriye dönük iptal başvurusu ve Hilmi Güler hakkında “organize suç örgütü kurmak ve yetki aşımı” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu.