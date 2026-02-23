

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Mustafa Adıgüzel, Ankara’daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamaya ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Adıgüzel, açıklamasında fındık fiyat politikalarını eleştirerek, TMO’nun piyasaya müdahale zamanlamasını sorguladı. Fındığın Türkiye için önemli bir ihracat ürünü olduğunu vurgulayan Adıgüzel, üreticinin zarar gördüğünü savundu.



Adıgüzel, sezon başında fiyatlar yükselirken piyasaya girildiğini ancak fiyatların düştüğü dönemde müdahale edilmediğini öne sürerek, bu durumun üretici aleyhine sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Konuşmasında TMO ile Tarım ve Orman Bakanlığı politikalarını eleştiren Adıgüzel, uluslararası gıda şirketi Ferrero başta olmak üzere sektördeki büyük alıcıların piyasadaki etkisine dikkat çekti.



Üreticilerin fındık satış fiyatına ilişkin tepkilerini de dile getiren Adıgüzel, çiftçilerin belirli bir fiyatın altında satış yapmama yönünde tutum aldığını söyledi.



Paylaşılan görüntülerde Adıgüzel’in TMO önünde yaptığı sert ifadeler içeren açıklamalar yer aldı.