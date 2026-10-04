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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; mağazaya gelen gençler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, çevredekiler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olayda, 7 kişilik grup 1 gence saldırıp, mağaza dışına çıkardıkları kişiyi, muşta ve kesici aletlerle yaraladı. Yaralı, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen kişi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.