Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Sungu beldesinde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, siber suçlar hakkında farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikte; internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, günlük hayatta karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler de anlatıldı.