Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) finansal desteğiyle hayata geçirilen “Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi”, bölgedeki süt üreticileri için adeta bir dönüm noktası oldu. Muş Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde kurulan merkezlerde, mandıraların 15-16 TL bandında tuttuğu alım fiyatı, proje kapsamında 24 TL’ye yükseltildi.

ULUSAL SÜT KONSEYİ STANDARTLARI UYGULANIYOR

Muş Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği referans fiyatların (Nisan 2026 itibarıyla 22,22 TL baz fiyat) altına asla inmediklerini vurguladı. Sütün kalitesine ve yağ oranına göre fiyatın 24 TL ve üzerine çıktığını belirten Aral "Mandıralar sütü düşük fiyattan alırken biz gerçek değerinden alıyoruz. Çiftçi kazandıkça hayvan sayısını artırıyor. Şu an 4 olan toplama merkezi sayımızı kısa sürede 17’ye, ilerleyen süreçte ise tüm köylere yaymayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

MODERN SİSTEMLERLE KALİTELİ ÜRETİM

Proje kapsamında köylerden toplanan sütler, modern toplama sistemleriyle el değmeden soğuk zincire dahil ediliyor. Bu sayede sütün bozulma riski ortadan kalkarken, besin değerleri de korunmuş oluyor. Yüksek yağ oranına sahip sütler için uygulanan ek primler, üreticiyi kaliteli üretime teşvik ediyor.

Yeşilova Kültür Mahallesi Muhtarı Ömer Karabulut, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce sütümüzü düşük fiyatla mandıraya veriyorduk. Devletin bu desteği sayesinde hayvancılığımız arttı, emeğimizin karşılığını almaya başladık" dedi.

Muş genelinde yaygınlaştırılması planlanan bu modelin, bölge ekonomisinin lokomotifi olan hayvancılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltması ve kırsal kalkınmayı hızlandırması bekleniyor.