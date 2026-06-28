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Kaynak: İHA

Muş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Kazada yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.