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Kaynak: AA

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karakütük ve Umurca köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, mandalarını nehir kıyısındaki meralarda otlatıyor. Gün boyunca bölgede yayılan hayvanlar, hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde serinlemeleri amacıyla Karasu Nehri'ne ulaştırılıyor. Nehirde bir süre kalan mandalar, sudan çıkarıldıktan sonra yeniden otlatılarak köye geri götürülüyor.

Hayvanların yüksek sıcaklıklara karşı oldukça hassas olduğunu belirten besici İmdat Karadeniz, mandaların serinlemek için gördükleri her gölet ve nehre girdiğini ifade etti.

Karasu Nehri'nin bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karadeniz, şu bilgileri paylaştı:

"Mandaların sulak alanlarda yetiştirilmesi gerekiyor. Eğer mandayı susuz bir bölgede yetiştirmeye çalışırsanız ondan beklediğiniz verimi alamazsınız. Manda siyah bir hayvan olduğu için sıcağı çabuk çeker, bu nedenle hava çok sıcak olduğunda suya girip serinlemesi şarttır. Yeterince serinleyemezse sütünün, peynirinin ve özellikle yağının kalitesinden faydalanmak mümkün olmaz. Şu an havalar oldukça sıcak ve mandalar bu kavurucu sıcaklara dayanamıyor."

Köyde çobanlık yapan Yusuf Kılıçaslan da hayvanları sıcaklığın olumsuz etkilerinden korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının daha da arttığını belirten Kılıçaslan, "Mandalar günde 4-5 saat serinlemek için suya giriyor. Serinledikleri zaman süt verimleri artıyor." şeklinde konuştu.