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Kaynak: İHA

Muş’un Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis dalgıçlar gönderildi.

Gölette sürdürülen arama çalışmalarında Ayhan’ın bulunduğu noktaya ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuk, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi göletin bulunduğu bölgede yapılan Ayhan, daha sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.