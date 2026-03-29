İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarından oluşan bir mobil ekip oluşturdu. Okul müdürleri ve öğretmenlerin talepleri doğrultusunda köylere giderek okullardaki eksiklikleri gideren ekip, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Yaz-kış demeden uzun yollar kateden ekip, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ ile 52 kilometre mesafedeki Üçsırt köylerindeki okullarda kapı, pencere, sıra, masa, dolap, musluk ve prizleri yenileyerek kırılan parçaları onardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, mobil onarım ekibinin sadece köy okullarında değil, tüm okullarda bakım ve onarım hizmeti verdiğini belirtti. Altay, yapılan çalışmalar sayesinde hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlandığını vurguladı:

“Daha önce ihale yoluyla aldığımız hizmetleri, sadece malzeme temini ve ustalarımızın gayretiyle çok daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştiriyoruz. Hesaplarımıza göre yaklaşık 2 milyon 800 bin lira tasarruf sağladık. Aşırı don nedeniyle sistemlerde çatlama, arıza ve kırılmalar sık yaşanıyor. Ekibimiz, bu tür durumlara anında müdahale ederek bakım ve onarımları gerçekleştiriyor. Elektrik arızalarını gideriyor, bacaları temizliyor ve soba kurulumu konusunda öğretmenlerimize destek oluyoruz. Kapı ve pencere kırıkları ile diğer arızalar hızla onarılıyor.”

Altay, ekibin çalışmalarının çocuklar için değerli olduğunu da ifade ederek, “Tüm bu çalışmalar, öğrencilerimizin daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda eğitim alması için yapılıyor. Ekip, olumsuz hava koşullarına rağmen hafta içi, hafta sonu hatta akşam saatlerinde dahi arızalara müdahale ediyor.” dedi.

Mobil onarım ekibinin koordinatörü Orhan Araz ise bazen 150-200, hatta 300 kilometre yol yaptıklarını söyledi. Araz, “İl genelinde 702 okul var ve 2025’ten bu yana 210 okulumuzun tamiratını gerçekleştirdik. Talepler devam ettiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaz kış demeden görev başındayız.” ifadelerini kullandı.

Çukurbağ İlkokulu’nda müdür yetkili olarak görev yapan Ahsen Güney de ekibin çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

“Okulumuzun bazı bölgelerinde onarım gerekiyordu. Su tesisatımız patlamış, kapı kolları ve prizlerde sorunlar vardı. Arıza talebimizi ilettik ve mobil ekip çok hızlı bir şekilde gelerek sorunları giderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”