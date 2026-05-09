Muş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde batı illerinin et ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Kentte yetiştirilen yaklaşık 15 bini büyükbaş, 35 bini küçükbaş olmak üzere toplam 50 bin hayvanın il dışına sevkiyatı hız kazandı. Özellikle İstanbul’un Avrupa yakasına gidecek hayvanlar için Ankara Şap Enstitüsü’nden onaylı raporlar alınarak sıkı bir denetim mekanizması işletiliyor.

FİYATLAR CEP YAKIYOR: BÜYÜKBAŞIN FİYATI 400 BİN TL'Yİ BULUYOR

Kurbanlık piyasasında bu yılki rakamlar üreticiler tarafından açıklandı. Muşlu besiciler, hayvanın ağırlığına ve kilosuna göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirtti.

İŞTE 2026 YILI MUŞ KURBANLIK FİYAT LİSTESİ:

Büyükbaş Kurbanlık (Başlangıç): 200.000 TL

Büyükbaş Kurbanlık (Üst Limit): 400.000 TL

Ortalama Ağırlık: 400 Kg ile 1 Ton arası

"TARIM CEBİMDE" UYGULAMASINA DİKKAT: KÜPESİZ HAYVAN ALMAYIN!

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kurban alacak vatandaşları dolandırıcılara ve sağlıksız hayvanlara karşı uyardı. Gönç, "Bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' uygulaması üzerinden küpe numarasını sorgulatarak hayvanın ırkını, yaşını ve cinsiyetini anında öğrenebilirsiniz. Dişi ve damızlık değeri yüksek hayvanlar yerine erkek hayvanları tercih edin" dedi.

SAHADA 16 VETERİNER HEKİM NÖBETTE

Bayram süresince Muş genelinde denetimler en üst seviyeye çıkarılacak. Her ilçede görevlendirilen toplam 16 veteriner hekim; hayvan pazarlarında, yol kontrollerinde ve mezbahanelerde 7/24 esasına göre görev yapacak. Özellikle gebe, yeni doğum yapmış veya çok zayıf hayvanların kurban olarak satılmasına izin verilmeyecek.