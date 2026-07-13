Besiciler, uzun ve çetin geçecek kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını eksiksiz karşılayabilmek adına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor. Kavurucu yaz sıcağı altında gün boyu tırpan sallayan üreticiler, asırlık imece geleneğini de sürdürerek zorlu mesaiyi el birliğiyle hafifletiyor.
Muş'ta kışlık yem hazırlığı: Çiftçilerin kavurucu sıcakta tırpan mesaisi başladı
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş’ta, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kırsal kesimlerde ot biçme sezonu açıldı.Kaynak: İHA
HAZİRAN SONUNDA BAŞLAYAN TELAŞ TEMMUZ ORTASINA KADAR SÜRÜYOR
Muş merkeze bağlı Alaniçi köyünde omuzlarında tırpanlarıyla tarlalara inen çiftçiler, günün görece serin olan ilk saatlerini kaçırmamak adına gün doğmadan işe koyuluyor. Kırsal bölgelerdeki engebeli arazi yapısı ve sulak, ıslak zeminler nedeniyle tarım araçlarının ve traktörlerin giremediği alanlarda, insan gücüne dayalı tırpan kullanımı kaçınılmaz bir yöntem olarak öne çıkıyor. Haziran ayının son günlerinde başlayan ve hava şartlarına bağlı olarak temmuz ayının ortalarına kadar devam etmesi öngörülen bu yoğun süreçte, köylüler sırayla birbirlerinin arazilerinde çalışıyor. Bu sayede hem iş yükü paylaşılarak azalıyor hem de sınırlı olan ot biçme sezonu en verimli ve hızlı şekilde değerlendirilmiş oluyor.
"TRAKTÖRÜN GİREMEDİĞİ YERLERDE İMECE USULÜ TEK ÇAREMİZ"
İlerleyen yaşına rağmen tarlada tırpan sallamaya devam eden 60 yaşındaki emektar çiftçi Eşref Gürtürk, bölgedeki çalışma şartlarını şu sözlerle aktardı: "Biz eskiden beri otlarımızı geleneksel yöntemlerle, tırpanla biçiyoruz. 40 yılı aşkın süredir bu işin içindeyim. Arazilerimizin engebeli, düz alanların ise fazlasıyla sulak ve ıslak olması sebebiyle buralara traktör sokamıyoruz. Bu yüzden kendi imkanlarımızla 5-6 kişilik gruplar kuruyoruz ve imece usulüyle her gün birimizin otunu bitiriyoruz. Tırpanla ot biçmek gerçekten büyük güç gerektiren zor bir iş ama geçimimizi hayvancılık ve çiftçilikle sağladığımız için mecburuz."
"GÜNDE 5-6 KİŞİYLE 10 DÖNÜM ARAZİYİ BİÇİYORUZ"
Yaklaşık 30 yıldır tarlada ter döken bir diğer üretici Sabri Ağır ise yaz dönemindeki çalışma ritmini ve ürettikleri yemlerin önemini vurguladı. Ağır, "Şu an tam yaz mevsimindeyiz ve hayvanlarımız yukarılarda, yaylalarda otluyor. Biz de kış hazırlığı için burada hararetli bir çalışma yürütüyoruz. Tırpan biçmek ne kadar yorucu olsa da bizim için bir o kadar zevkli bir aktiviteye dönüşüyor. Günlük 5-6 kişilik bir ekiple ortalama 10 dönüm alanı rahatlıkla biçebiliyoruz. Topladığımız bu otları kurutup saman haline getirerek kışın ahırlardaki hayvanlarımıza veriyoruz" şeklinde konuşarak kırsaldaki dayanışmanın ve kış hazırlıklarının önemini dile getirdi.