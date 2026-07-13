Muş'ta kışlık yem hazırlığı: Çiftçilerin kavurucu sıcakta tırpan mesaisi başladı

"GÜNDE 5-6 KİŞİYLE 10 DÖNÜM ARAZİYİ BİÇİYORUZ"

Yaklaşık 30 yıldır tarlada ter döken bir diğer üretici Sabri Ağır ise yaz dönemindeki çalışma ritmini ve ürettikleri yemlerin önemini vurguladı. Ağır, "Şu an tam yaz mevsimindeyiz ve hayvanlarımız yukarılarda, yaylalarda otluyor. Biz de kış hazırlığı için burada hararetli bir çalışma yürütüyoruz. Tırpan biçmek ne kadar yorucu olsa da bizim için bir o kadar zevkli bir aktiviteye dönüşüyor. Günlük 5-6 kişilik bir ekiple ortalama 10 dönüm alanı rahatlıkla biçebiliyoruz. Topladığımız bu otları kurutup saman haline getirerek kışın ahırlardaki hayvanlarımıza veriyoruz" şeklinde konuşarak kırsaldaki dayanışmanın ve kış hazırlıklarının önemini dile getirdi.