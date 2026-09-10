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Kaynak: İHA

Büvetli köyünde yaşayan Balkaya'nın kaybolmasının ardından jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularınca başlatılan çalışmalara 83 personel ve 18 araç katılıyor.

Ekipler, köy çevresi, İron Sazlığı ve Karasu Nehri kıyısında arama yapıyor. Çalışmalarda jandarmaya ait arama köpeği kullanılırken, bölge dronlarla havadan taranıyor.

Balkaya'nın annesi Aysel Balkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi.

Oğlundan günlerdir haber alamadıklarını belirten Balkaya, "Bizi duyuyorsa ve gören varsa bize bir ses versinler. Yetkililerden destek bekliyoruz, çalışmaların artırılmasını istiyoruz." dedi.

Balkaya'nın yengesi Ayten Balkaya da "Gören, bilen varsa Allah rızası için bize haber versin. Jandarmamız, AFAD burada, herkes onu arıyor. Devletimiz yanımızda, bize yardımcı oluyor." diye konuştu.