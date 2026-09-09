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Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan ve Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Balkaya, 31 Ağustos günü işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı.

Endişeli ailesi, 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara 3 gün önce AFAD ekipleri de dahil oldu.

Toplam 69 personel ve 16 araçla sürdürülen arama çalışmalarında köy çevresi ile İron Sazlığı’nda arama yapılıyor.

Büvetli Köyü Muhtarı Naci İlikhan, gazetecilere, Balkaya’nın köyde sevilen bir genç olduğunu söyleyerek, "Suat Balkaya, 31 Ağustos’tan bu yana kayıp. Kendi halinde, değerli bir gençti. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. O gün de işe gitmiş, akşam iş çıkışında eve gelmiş. Gece saat 21.00 ile 22.00 arasında evden çıkmış. En son köy camisinin yakınlarında görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamış" dedi.