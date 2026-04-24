Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheli bir kargo gönderisini takibe aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, paket içerisinde 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu madde suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.