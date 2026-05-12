Muş ilinin yaban hayatı çeşitliliği içinde en az görülen türlerden biri olan beyaz sansar, Üçevler bölgesinde kısa süreliğine kendini gösterdi. Doğada gezintiye çıkan bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edilen hayvan, bir süre çevreyi gözlemledikten sonra kayalıkların arasında gözden kayboldu.

Genellikle insan yerleşimlerinden uzak durmayı tercih eden ve gizemli yaşam tarzıyla bilinen beyaz sansarın bu kadar yakından görüntülenmesi önemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının korunması ve türün takibi açısından büyük önem taşıyor.