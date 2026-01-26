Muş’ta gökyüzünde insan siluetine benzeyen bir cismin görüldüğü iddiası sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı cismin ne olabileceğine dair farklı yorumlar yaptı.

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, daha önce Kahramanmaraş’ta da benzer bir görüntünün gündeme geldiğini hatırlattı. O dönem de sosyal medyada çok sayıda spekülasyon yapılmış, görüntünün kaynağına dair net bir doğrulama ortaya konmamıştı.

Uzmanlar ise bu tür görüntülerin çoğu zaman balon, drone, ışık yansıması ya da perspektif kaynaklı optik yanılsamalar olabileceğini belirtiyor. Muş’ta kaydedildiği öne sürülen görüntüye ilişkin şu ana kadar resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte “gerçek mi, optik bir yanılgı mı?” sorusu yeniden gündeme geldi.