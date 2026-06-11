Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu

Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu

Muş’un Harman köyünde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu - Resim: 1

Muş merkeze bağlı Harman köyünde foseptik çukuruna düşen ineği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kurtarma çalışması başlattı.

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Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu - Resim: 2

Titizlikle yürütülen çalışma kapsamında ekipler, özel ekipman kullanarak ineği bulunduğu çukurdan zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen inek, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

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Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu - Resim: 3
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Muş'ta foseptik çukuruna düşen inek için itfaiye seferber oldu - Resim: 4
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