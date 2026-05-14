Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha çalışmaları meyvesini verdi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yargılandığı mahkemece hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen bir şahıs, saklandığı adreste tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesi kentin merkez noktalarında da hız kesmeden devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs yakalandı.

Her iki operasyon kapsamında yakalanan şahıslar, emniyet birimlerindeki yasal prosedürlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ilgili infaz kurumlarına gönderildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.