Kaynak: AA / DHA / İHA

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin başlattığı evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını ifade eden aileler, evlatlarına “teslim olun” çağrısını yineledi.

Evladına kavuşma umudunu koruyan anne Şahinaz Özcan, oğlundan uzun süredir haber alamadığını belirterek duygusal bir çağrıda bulundu. Özcan, “Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Hepimiz kardeşiz, neden böyle yapıyorsunuz? Gelin teslim olun” dedi.

Bir diğer anne Naciye Sönmez Yıldız ise eylemlerini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı. Evladına seslenen Yıldız, “Orada ne yapıyorsunuz? Annenize, ailenize dönün. Yeter artık. Biz burada, siz orada perişansınız. Oğlum için buradayım ve peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.