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Kaynak: AA / DHA / İHA

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar açan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, 11 yıl önce oğlu Ersin’in Bursa’dan götürüldüğünü öne sürerek, oğluna geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Koçhan, “Devlet sizin için birçok düzenleme ve kanun çıkarıyor. Eğer sesimi duyuyorsan Ersin oğlum, artık gel. Beklemenin hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen anne Naciye Sönmez Yıldız ise çocuklarına kavuşma özlemini dile getirerek, “Herkes bayramda evladını görürken ben göremiyorum. Gelin, teslim olun. Devletimize dönün” dedi.

Aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.