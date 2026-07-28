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Kaynak: AA

Hidroelektrik santraline destekleyici kaynak olarak kurulan bu dev tesis, bölgenin enerji arz güvenliğine ve temiz enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacak.

630 DÖNÜMLÜK ALANA 70 BİN GÜNEŞ PANELİ

Alparslan-2 Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 280 megavatlık mevcut gücünü desteklemek amacıyla inşa edilen hibrit projede, yaklaşık 630 dönümlük bir alan kullanıldı. Proje kapsamında sahaya 70 bin adet yüksek verimli güneş paneli yerleştirildi. Hafriyat, altyapı, çelik konstrüksiyon, trafo ve dağıtım binalarının montajının tamamlanmasıyla birlikte santral ulusal şebekeye elektrik vermeye başladı.

YILDA 50 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

GES Şantiye Şefi Mehmet Ali Atsız, projenin bölge ve ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Santralin yıllık üretim kapasitesiyle yaklaşık 50 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğunu belirten Atsız, şu ifadeleri kullandı:

"42 megavat kurulu güce sahip santralimizde üretime başladık. Muş ve çevresinin yüksek güneş potansiyelini ekonomiye kazandırırken, karbon emisyonlarının düşürülmesine de doğrudan destek oluyoruz. Ürettiğimiz temiz enerjiyi ulusal şebekeye aktararak hem bölgenin enerji arzını güvenceye alıyor hem de enerji ithalatının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞA TEMİZ ÇÖZÜM

Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan hibrid model sayesinde, HES ve GES sistemleri birbirini tamamlayıcı olarak çalışacak. Bölgenin iklim avantajını en üst düzeyde kullanan bu yatırım, çevre dostu yapısıyla karbon ayak izini azaltırken yerli üretim kapasitesini de artıracak.