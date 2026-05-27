Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyünde tahta köprüden geçerken çaya düşerek kaybolan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.
8 GÜNDÜR ARANIYORDU
20 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Gülsima Yıldız’ın karşıya geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek akıntıya kapıldığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ 8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Yıldız’ın cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında bulundu. Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde bulunan cenaze ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
150 PERSONEL GÖREV ALDI
Arama çalışmalarına AFAD, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekipleri ve İl Özel İdaresi personelleri katıldı.
Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda toplam 150 personelin görev aldığı, havadan ise 1 insansız hava aracı ile 6 dronun kullanıldığı belirtildi.