Hasköy Belediyesi ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı ana arterler, kaldırımlar ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla bayram öncesinde daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, ekiplerin yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti. Başkan Orbay, Kurban Bayramı öncesinde ilçede kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattıklarını ifade ederek, “Ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı tazyikli suyla yıkayarak kış aylarından kalan kir ve çamuru temizliyor. Vatandaşlarımızın bayramı daha temiz ve hijyenik bir ortamda geçirmesi için çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.