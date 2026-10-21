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Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kalitenin her zaman parayı getireceğini belirterek kentin zengin bitki örtüsü ve üretim potansiyeli sayesinde balı ulusal ve uluslararası alanda markalaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Binlerce arı yetiştiricisinin bulunduğu kentte yıllık 610 ton bal üretildiğini belirten Çakır, gelecek yıl yarışmaya en az 400 üreticinin katılmasını amaçladıklarını kaydetti.

YARIŞMADA BİRİNCİLİĞİ ŞAHİT YİĞİT ELDE ETTİ

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç de kentin zengin flora ve fauna yapısıyla önemli bir arıcılık üssü olduğuna dikkat çekerek üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından jandarma ve kurum yetkililerinin katıldığı yarışmada başvuran 26 üretici arasından birinci olan arıcı Şahit Yiğit ve dereceye giren diğer üreticilere ödülleri takdim edildi.