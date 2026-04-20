Muş’un Karaağaçlı beldesinde, karların erimesi ve baharın müjdecisi güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, doğanın en hüzünlü ve en nadide parçası olan ters laleler yeniden boy gösterdi. Halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen, yılda sadece yaklaşık 20 gün yaşayan bu çiçekler, kısa ömürlerine rağmen bölgeyi adeta bir cazibe merkezine dönüştürdü.

Doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, bu büyüleyici manzaraya tanıklık edebilmek için yaklaşık 2 saat süren dik ve engebeli yolları aşarak yüksek rakımlı bölgelere tırmanıyor. Yorucu yolculuğun sonunda karşılaşılan manzara ise tüm zahmete değiyor. Ters lalelerin canlı renkleri ve kendine has duruşu, ziyaretçilere unutulmaz kareler sunuyor.

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Rüveyda Elçek, yaşadığı heyecanı şu sözlerle paylaşıyor:

"İki yıldır Muş’ta aşçılık öğrencisiyim ve bu çiçekleri görmeyi çok istiyordum. Tırmandığımız yokuş gerçekten çok dik ve yorucuydu ama zirveye ulaştığımızda gördüğümüz manzara büyüleyiciydi. Özellikle kokusu ve dokusu beni çok etkiledi."

Sadece 3 haftalık bir vizyona sahip olan ters laleler, Muş'un tanıtımına ve bölge turizmine büyük katkı sağlıyor. Koruma altındaki bu nadide tür, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli turistin hem de profesyonel fotoğrafçıların rotasında ilk sırada yer alıyor.