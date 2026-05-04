Yaklaşık 1800 metre rakıma sahip Çizmeburun bölgesinde açan ve çevreye görsel bir zenginlik katan bu çiçekler, hem yöre halkının hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Ters lalelerin zarar görmemesi için çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelen ziyaretçilere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Koruma sürecine destek veren güvenlik korucuları da bölgede nöbet tutarak çiçeklerin güvenliğini sağlıyor.

Ziyaretçilerden Ferhat Saysal ise basınla yaptığı açıklamada, ters laleleri görmek için zorlu bir yolculuğu göze aldıklarını ifade etti.

Lalelerin koruma altında olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Saysal, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu eşsiz doğa güzelliklerinin Muş Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunması ve düzenli şekilde denetlenmesi büyük önem taşıyor. Buraya gelen insanların ortak amacı, bu eşsiz manzarayı görmek ve o duyguyu yaşamak. Ömrü oldukça kısa olan ters laleleri herkesin gelip görmesini öneriyoruz. Ancak bu tür doğal değerlere zarar verilmemesi gerektiğini de unutmamak lazım.”