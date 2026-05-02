Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki Lale Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Farklı yörelerin halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinlik, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla devam etti. Festivale il ve ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

VALİ ÇAKIR: LALELER BU TOPRAKLARIN RUHUDUR

Festivalin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın lalelerle birlikte büründüğü zarafetin sadece görsel bir şölen olmadığını vurguladı. Lalelerin bu coğrafyanın bereketini ve ruhunu yansıtan güçlü bir sembol olduğunu ifade eden Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Endemik bir tür olarak yalnızca bu coğrafyada yetişen ve koruma altında bulunan bu eşsiz lale, bizlere emanet edilmiş doğal bir hazinedir. Onları korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu festival, doğayla kurduğumuz bağın kültürle harmanlanmış bir ifadesidir."

"LALE, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR"

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise lalenin tarihsel ve kültürel derinliğine dikkat çekti. Lalenin küskünleri barıştıran ve gönülleri birleştiren bir figür olduğunu belirten Arık, "Lale, zarif hatlarında duanın inceliğini ve cömertliğin yansımasını taşır. Umarım bu festival, dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu adalet ve insanca yaşam adına güçlü bir mesaj olur" dedi.

İlçenin tanıtımına büyük katkı sunan festivale; Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık ile siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katılım sağladı.

Program, konserler ve çeşitli etkinliklerin ardından sona ererken, katılımcılar festival alanını dolduran endemik lalelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.