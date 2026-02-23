Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 6 metreyi aştığı güzergahta ekipler güçlükle ilerliyor.

Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda, bazı noktalarda ekskavatör desteğiyle kar temizliği yapılıyor.

10 KÖY VE 22 MEZRA BU YOLU BEKLİYOR

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bölgede 3 gündür aralıksız çalışma yürütüldüğünü belirtti. Derecik, Ilıca, Ağıllı ve Üçevler’i kapsayan grup köy yolunun 10 köy ve 22 mezraya ulaşım sağladığını ifade eden Yentür, alternatif olarak Kayalısu-Alaniçi-Üçevler güzergahının daha önce ulaşıma açıldığını hatırlattı.

100 personel ve 68 iş makinesiyle sahada olduklarını kaydeden Yentür, iki gün içinde Ilıca köyü sınırlarına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, söz konusu yolun da açılmasıyla il genelinde kapalı yerleşim yeri kalmayacağını söyledi.