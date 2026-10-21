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Kaynak: İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre; Hasköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adeta adım adım takip edilen bir firari adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Yakalanan şahsın yapılan kimlik sorgusunda; ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

MUŞ E TİPİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Muş Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 19 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Valilik, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.