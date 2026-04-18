Muş’ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 17 yıl 21 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemeye çıkarılan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edilerek kesinleşmiş cezasının infazına başlandı.