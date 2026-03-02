‘Müslüm Baba’dan ‘Arabeskin Babası’na: Müslüm Gürses'in sırrı ne?

Bülent Ortaçgil’den "Sensiz Olmaz", Nilüfer’den "Olmadı Yar", Teoman’dan "Paramparça", Tarkan’dan "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah’tan "Sigara" ve Kenan Doğulu’dan "Tutamıyorum Zamanı" gibi parçaları seslendirerek 2009’da "Sandık", 2010’da "Yalan Dünya" albümlerini çıkardı.1975-1978 arasında dört farklı "Müslüm Gürses" albümü çıkaran sanatçı, 1976’da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979’da "Gazla Şoför", "Bağrıyanık" gibi eserlerle devam etti ve 2014’e dek onlarca albüm yayımladı.