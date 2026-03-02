Usta sanatçı, babasının karşı çıkmasına rağmen annesinin teşvikiyle 1967 yılında, 14 yaşındayken Adana’da bir çay bahçesindeki ses yarışmasına katılarak birincilik kazandı.
‘Müslüm Baba’dan ‘Arabeskin Babası’na: Müslüm Gürses'in sırrı ne?
"Müslüm Baba" ve "Arabeskin Babası" lakaplarıyla tanınan arabesk ile halk müziği ustası Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında anılıyor.
14 yaşından itibaren Gürses soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, yarışma sonrası gelen teklifle kısa süre çay bahçesinde türkü söyledi fakat işler yolunda gitmeyince terziliğe geri döndü.
Adana’daki bir gazinoda assolist Sadık Altınmeşe’nin hastalanması üzerine yerine sahneye çıkan Müslüm Gürses, büyük beğeni topladı ve mikrofonu bir daha bırakmadı.
Adana’da farklı mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967’den başlayarak her cumartesi TRT Çukurova Radyosu’nda canlı türkü programlarına katıldı. İlk 45’liği "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" 1968’de dinleyicilerle buluştu.
Annesinin vefatından sonra İstanbul’a yerleşen Gürses, burada "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45’lik plak doldurdu.
"SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR " İLE SATIŞ REKORU KIRDI
"Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" 45’liği 300 bin adet basılarak rekor kırdı.
KAZA GEÇİRDİ, MORGA KALDIRILDI, HAYATTA OLDUĞU FARK EDİLDİ
Burhan Bayar’ın bestelerini seslendirdiği pek çok plağı hayranlarına ulaştıran Gürses, 1978’de Anadolu turnesi sırasında Tarsus-Adana yolunda trafik kazası geçirdi. Sürücünün öldüğü kazada Gürses öldü sanılarak morga kaldırıldı, ancak son anda hayatta olduğu fark edildi.
Kaza yüzünden koku alma duyusunu tamamen kaybeden, işitme yetisini ağır şekilde yitiren sanatçı yavaş konuşmaya başladı. Alnındaki ciddi hasar nedeniyle beynini korumak için başına plaka takıldı.
UMUTSUZ VE ÇARESİZLERİN SESİ OLDU
"Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil miyim?" albümleriyle 1990’larda müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını gerçekleştiren Gürses, şarkılarıyla umutsuz ve çaresiz hissedenlerin duygularına tercüman oldu.
"Gönül Teknem" albümünün yanı sıra Murathan Mungan’la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever"i 2006’da yayımladı.David Bowie, Björk, Bob Dylan ve Leonard Cohen gibi yabancı müzisyenlerin bestelerine Mungan’ın sözlerini okuyarak yorumlayan Gürses, son yıllarında pop ve rock şarkılarını da repertuvarına ekledi.
Bülent Ortaçgil’den "Sensiz Olmaz", Nilüfer’den "Olmadı Yar", Teoman’dan "Paramparça", Tarkan’dan "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah’tan "Sigara" ve Kenan Doğulu’dan "Tutamıyorum Zamanı" gibi parçaları seslendirerek 2009’da "Sandık", 2010’da "Yalan Dünya" albümlerini çıkardı.1975-1978 arasında dört farklı "Müslüm Gürses" albümü çıkaran sanatçı, 1976’da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979’da "Gazla Şoför", "Bağrıyanık" gibi eserlerle devam etti ve 2014’e dek onlarca albüm yayımladı.
38 FİLMDE OYNADI
Arabesk döneminin zirvesinde Yeşilçam’a adım atan Gürses, genellikle şarkılı-türkülü 38 filmde rol aldı.İlk filmi 1979 yapımı "İsyankar" olan sanatçı, genelde suça sürüklenen, alkol batağındaki gençlerin acı dolu öykülerini canlandırdı.
Çocukluğundan beri hayranı olduğu Muhterem Nur ile 1982 Malatya turnesinde tanışan Gürses, "Sahneye ilk kim çıkacak" tartışmasından sonra ondan ayrılmadı.1986’da evlendiği Nur, popüler sinema kariyerini eşinin isteğiyle noktaladı ve Gürses’in en büyük destekçisi oldu. "Esrarlı Gözler" şarkısının Muhterem Nur için bestelendiği rivayet edilir.
Yaklaşık 44 yıllık kariyerinde 78 albüm çıkaran Gürses, "kenar mahalle" ya da "varoş" müziği eleştirilerine rağmen her kesimden müzisyen ve dinleyicinin derin saygısını kazandı.
5 Kasım 2012’de baypas ameliyatı sonrası akciğer ve kalp yetmezliğiyle yoğun bakıma alınan Gürses, dört ay süren tedavinin ardından 3 Mart 2013’te vefat etti.
Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.