Musluk kirecini 2 dakikada yok eden mucize karışım

LİMON İLE TEMİZLİK

Limon, içerdiği sitrik asit sayesinde mineral birikimlerinin çözünmesine yardımcı olabilir. Asidik yapısı, kalsiyum karbonatın parçalanmasını destekler. Uygulama adımları şu şekilde:

Birkaç limonu dilimleyin ve yarım litre su ile birlikte blenderdan geçirin.

Elde edilen karışımı süzerek yoğun sıvıyı bir kaba alın.

Kireçli musluk ve lavabo yüzeyine bolca uygulayın.

Gece boyunca ya da en az birkaç saat bekletin.

Ertesi gün yüzeye az miktarda sıvı sabun ekleyin.

Sünger veya yumuşak bir fırça ile yüzeyi nazikçe ovun.

Bol su ile durulayıp kuru bezle parlatın.

Bu yöntem özellikle yeni oluşmuş veya orta düzey kireç tabakasında daha etkili olabilir. Çok kalın ve yıllardır birikmiş kireçte birkaç uygulama gerekebilir.