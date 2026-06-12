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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa gelmesiyle birlikte CHP Parti sözcüsü olan Müslim Sarı, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası yaptığı açıklamada "Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarı'nın açıklaması şöyle:

Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz.

Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir.

Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.