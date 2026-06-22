Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dört golün çıktığı mücadele 2-2 sona erdi.

Yeşil Burun Adaları, 21. dakikada Kevin'in golüyle öne geçti. Uruguay ise ilk yarının son bölümünde Araujo ve Canobbio'nun attığı gollerle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına avantajlı gitti.

İkinci yarıda Helio Varela'nın 61. dakikada kaydettiği gol skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

MUSLERA GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Karşılaşmanın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Tecrübeli kaleci, ilk golde yaklaşık 40 metreden kullanılan serbest vuruşta topun ağlara gitmesini engelleyemedi.

İkinci golde ise kalesini terk eden Muslera, Helio Varela'ya müdahalede geç kaldı. Muslera'yı geçen Varela, topu boş kaleye göndererek takımına beraberliği getirdi.

GRUPTA SON DURUM

H Grubu'nda ikinci maçların ardından İspanya 4 puanla liderliğini sürdürdü.

Uruguay 2 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, Yeşil Burun Adaları da 2 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Grubun son sırasında ise 1 puanlı Suudi Arabistan yer alıyor.