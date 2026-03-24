Uruguay Milli Takımı’nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıl sonra yeniden milli formayı giyecek.

MUSLERA: 'DAVET BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Milli takım davetiyle ilgili konuşan Muslera, “Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı.” dedi.

Tecrübeli file bekçisi, Dünya Kupası hedefini vurgulayarak, “Adımı Uruguay’ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak.” ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY VE TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM'

Galatasaray kariyerine özel bir parantez açan Muslera, Türkiye ile kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

“Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi.”

'FUTBOLU BIRAKINCA GERİ DÖNECEĞİM'

Muslera ayrıca “Türkiye'de 14 yıl geçirdim. İki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray’a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim.” ifadelerini kullanarak merak uyandırdı.

Muslera'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilgili yaptığı bu açıklama, eldivenlerini bıraktıktan sonra ilerde Galatasaray'da görev alabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.