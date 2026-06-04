Müsilajdan daha büyük tehdit mi? Marmara’da korkutan renk değişimi

Vatandaşların ilk aklına gelen soru ise yine müsilaj oldu. Ancak uzmanlara göre görülen tablo doğrudan müsilaj değil. Buna rağmen ortaya çıkan görüntüler, Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu çevresel baskının giderek arttığını gözler önüne seriyor.