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Kaynak: AA

İktidara yakınlığı ile bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, hükümete yüksek enflasyon, faiz ve düşük kredi limitleri konusunda sert çıktı.

MÜSİAD'TAN YÜKSEK ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Türkiye ekonomisinin performansı açısından belirleyici unsurun makroekonomik kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve reform gündeminin destekleyici bir çerçevede ilerlemesi olacağını söylerken, Özdemir, "Bugün reel sektör açısından en kritik gündem başlığı, finansmana erişim ve finansman maliyetleridir" şeklinde konuştu.

Özdemir, kalıcı büyüme, sürdürülebilir yatırım ortamı ve rekabet gücünün temel koşulunun düşük ve öngörülebilir bir enflasyon ortamının oluşturulması olduğuna dikkat çekerek, eleştirilerde bulundu. Özdemir, "Yüksek enflasyon, maliyet hesaplamalarını zorlaştırmakta, fiyatlama davranışlarını bozmakta ve işletmelerin uzun vadeli yatırım kararlarını sağlıklı bir zeminde almasını güçleştirmektedir" dedi.

DÜŞÜK KREDİ VE YÜKSEK FAİZ UYARISI

Burhan Özdemir, yüksek faiz oranları ve düşük kredi limitleri gibi sıkı finansal koşulların yeni yatırımlar için finansman maliyetlerini artırdığını, işletme sermayesi ihtiyacını yükselttiğini ve özellikle yatırım yoğun sektörlerde finansal planlamayı zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.