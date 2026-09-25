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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



MÜSİAD Ordu Şubesi, MÜSİAD EXPO 2026 kapsamında düzenlenen Dünya Başkanlar Toplantısı’na katıldı. Toplantının gündeminde yeni ticaret, yatırım ve uluslararası iş birliği fırsatları vardı.

DÜNYA BAŞKANLARI EXPO 2026’DA BULUŞTU

MÜSİAD EXPO 2026 kapsamında, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir başkanlığında yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şube ve temsilcilik başkanlarının katılımıyla MÜSİAD Dünya Başkanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy’un da katıldığı toplantıda, kuruluşun küresel teşkilat ağının sahadaki etkinliğinin artırılması, ticari diplomasi vizyonu, uluslararası iş birliği imkânları ile Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlayacak projeler değerlendirildi.

YENİ TİCARET VE YATIRIM İMKÂNLARI GÜNDEMDE

Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren MÜSİAD teşkilatlarının iş dünyası arasındaki bağlantıları daha da güçlendirmesi üzerinde duruldu. Yeni ticaret ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi ile Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin uluslararası alanda daha etkin temsil edilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, MÜSİAD’ın 36 yıllık birikimiyle Türkiye’nin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesine katkı sağlayacak çalışmaların ortak hedefler doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

ORDU ŞUBESİ DE BULUŞMADA YERİNİ ALDI

MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışındaki teşkilat yapısıyla iş dünyası arasındaki bağlantıları güçlendirmeye, yeni ticaret ve yatırım kanalları oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

MÜSİAD Ordu Şubesi’nin de yer aldığı toplantının; Türkiye’nin ekonomik hedefleri, iş dünyasının uluslararası bağlantıları ve yeni iş birliği imkânları açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Program sonunda MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile toplantıya katılan şube ve temsilcilik başkanlarına teşekkür edilirken, toplantının MÜSİAD camiası, iş dünyası ve Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğurması temennisinde bulunuldu.