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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

MÜSİAD'ın 112. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Malatya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren toplantıda MÜSİAD Ordu Şubesi de yerini aldı.

ORDU ŞUBESİ'NDEN ÜÇ KİŞİLİK KATILIM

Malatya'da düzenlenen toplantıya MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy'un yanı sıra Şube Teşkilatlanma Başkanı Celil Tomakin ile Yönetim Kurulu Üyesi Sebayitdin Alan katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda iş dünyasının güncel gündemi, ekonomik gelişmeler ve teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

BAKAN IŞIKHAN VE GENEL BAŞKAN ÖZDEMİR DE KATILDI

Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen oturumlarda ekonomik gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ve MÜSİAD'ın gelecek dönem faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İSTİŞARE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

İstişare kültürünün ön planda tutulduğu Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın farklı oturumlarla sürdüğü belirtilirken, MÜSİAD Ordu Şubesi tarafından toplantının iş dünyası, MÜSİAD camiası ve ülke ekonomisi açısından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan MÜSİAD Malatya Şubesi'ne teşekkür edildi.