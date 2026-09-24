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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan fuar, küresel iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu. Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyonla eş zamanlı olarak 29. Uluslararası İş Forumu (IBF) da icra ediliyor.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte oran olarak 2,3 büyüme kaydettiğini ve bu performansın net mal ve hizmet ihracatından güç aldığını belirtti. İhracat rakamlarına değinen Ağar, "2026 yılı ocak-ağustos döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre oran olarak 4 artışla 185 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 280 milyar 300 milyon dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle son 40 ayın 29'unda aylık mal ihracatımız artarken, 22 ayda da ihracat rekoru kırıldı" açıklamasında bulundu.

Ağar, 25 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 370 civarında yerli ve yabancı firmanın yer aldığını, 70'ten fazla ülkeden 400'ün üzerinde alım heyetinin Türk üreticilerle bir araya getirileceğini vurguladı.

"YENİ BİR ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise fuarın ilk kez 29 Ekim 1993 tarihinde düzenlendiğini hatırlatarak, MÜSİAD EXPO'nun bölgesel bir ticaret gücüne dönüştüğünü söyledi. 18 farklı sektörden 369 katılımı firmanın temsil edildiği fuarın sadece rakamlardan ibaret olmadığını belirten Özdemir, ticarette ahlak ve güven vurgusu yaptı.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda çağrıda bulunan Özdemir, "Yeni fabrikalar kuracak cesaretimiz kadar mevcut fabrikalarımızı tam kapasite çalıştıracak akla ve koordinasyona da ihtiyacımız var. Türkiye için 'üretim kapasitesini korumak, teknolojik dönüşümle verimliliği artırmak ve üreticileri yeni pazarlarla buluşturmak' üzere üç temel ayaktan oluşan yeni bir üretim seferberliği konuşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmalar, ikili iş görüşmeleri ve yapay zeka odaklı panel oturumlarıyla devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2026, 26 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.