25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic, Avustralya Açık çeyrek finalinde İtalyan Lorenzo Musetti ile karşı karşıya geldi.

Musetti, muazzam bir performans sergileyerek ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kazanıp 2-0’lık üstünlü* sağladı. Ancak üçüncü sette 3-1 gerideyken "uyluk sakatlığı" nedeniyle tıbbi mola alan Musetti, maçtan çekilmek zorunda kaldı. Korttan ayrılırken üzgün olduğu gözlenen İtalyan tenisçi, takım arkadaşının yardımıyla koridordan destekle çıkarıldı.

DJOKOVIC'TEN ÖVGÜ

Yarı finale yükselen 38 yaşındaki Novak Djokovic, rakibi Musetti’nin performansını övdü:

"O çok iyi bir oyuncu. Bu akşam kazanması gerekiyordu. Gerçekten çok üzgünüm, kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Djokovic’in çeyrek finale yükselmesi, dördüncü turdaki rakibi Jakub Mensik’in sakatlığı nedeniyle çekilmesinden sonra gerçekleşmişti.