İsrail, İran'a saldırı başlattı. İsrail'de olağanüstü hal ilan edilirken İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec ve Kirmanşah'ta patlama sesleri duyuldu. Trump "Büyük bir operasyon başlattık" ifadesini kullanırken İran misilleme gerçekleştirdi. İran’daki hükumet binaları “önleyici savaş” doktrini çerçevesinde hedef alınmıştı.

DERVİŞOĞLU: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR

Türkiye tarafında ise siyasilerden savaşa dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gerilime dair, “Bizim nezdimizde, önleyici savaş doktrini uluslararası hukukun açık ihlalidir ve devletlerin saldırganlığını meşrulaştırmak için uydurulmuştur. Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana’da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekâtı kaygıyla karşılamaktayız” dedi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Taraflar için itidal çağrısı yapan Dervişoğlu, “Bu harekâtın bölgemiz açısından taşıdığı riskleri ve telafisi zor kayıpları dikkate alarak, tarafların itidal ile müzakere masasına geri dönmelerini tavsiye ve temenni ederiz” ifadelerini kullandı.