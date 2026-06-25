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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'TEK ADAMLIK, SİYASETİ KİŞİSELLEŞTİRİYOR'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AKP’ye geçişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, “Siyasetçi, seçmenin iradesine saygıyla yaklaşamıyorsa öncelikle o siyasetçinin kimliği tartışma konusu olur. Dolayısıyla da bu genel anlamda siyasetçiyle birlikte siyaset kurumunu da aşındıran bir durumdur. Türkiye’de yaşanan durum budur. En başından itibaren. Şimdi ise iş gerçekten şirazesinden kaymış durumda. Bu siyasi transferlerin sebebi üzerinde durmak lazım. İlk bakışta iki şey geliyor akla. Bunlardan bir tanesi tehdit; bir diğeri de teklif. Bir siyasetçi bu iki şeyden hangisini kabul ederse etsin, o kişinin siyasi ahlakının sorgulanmasına vesile olur. Tek adamlık, siyaseti kişiselleştiriyor. Niyetiniz iyiyse, açığınız varsa, tehdit ediliyorsanız siyaseti bırakın” ifadelerini kullandı.

‘BU CHP’NİN İÇ MESELESİ DEĞİLDİR. ASIL HEDEF MİLLİ İRADE’

Mutlak butlan kararının sadece CHP’nin meselesi olmadığını ifade eden Dervişoğlu, “Mutlak butlan konusunda benim en büyük endişem, bunun CHP’nin iç meselesi olduğu tezinin kamuoyuna yutturulmasıdır. Bu CHP’nin iç meselesi değildir. Asıl hedef milli irade. Gücünü milletten almayan kimseyi de siyasi muhatap kabul etmem. Butlanı milli vicdan onaylamaz. Hukukun tahrip olduğu yerde her şey tahrip olur” sözlerini sarf etti.

‘KILIÇDAROĞLU'NU SİYASİ MUHATAP KABUL ETMEM'

Kılıçdaroğlu’nun butlan kararıyla CHP’nin yeniden genel başkanı olması hakkında konuşan Dervişoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu hamleyi üzüntüyle karşılıyorum. Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesine de şaşırmadım. Kılıçdaroğlu’nu siyasi muhatap kabul etmem. Bu iktidarın siyaseti kamulaştırma çabasının, iktidar olduğu ilk günden beri var olduğu belliydi. Muhalefeti kamulaştırmak, onu dizayn etmek, siyasi partilerin içine el atmaya kalkışmak gibi” dedi.

‘15 TEMMUZ DARBESİNDEN SONRA BAZI PARTİLERİN SİYASİ YELPAZESİ KAYDI’

AK Parti’nin iktidar olmasından beri bazı siyasi partilerin kimliklerini kaybettiğini ifade eden Dervişoğlu, “15 Temmuz darbesinden sonra hangi partilerin siyasi yelpazesinin nerelerden nerelere kaydıklarını biliyoruz. Onun yanında, başka siyasi partilerin içinden yeni siyasi partiler çıkarmak için kendilerine manevra yaratmaya çalıştıklarını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.