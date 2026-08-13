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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen ve PKK'lı teröristlere cezasızlık, af ve siyasete girme yolunu açan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda 468 "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada YENİ Parti'den 54 milletvekili "hayır", 35 milletvekili ise "evet" oyu kullandı.

İYİ Parti grubu da düzenlemeye "hayır" derken, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yasaya karşı oy kullanan milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür mesajı iletti.

Dervişoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 'Çerçeve Yasa' ile ilgili oturumda sergilediğiniz irade ve kullandığınız 'Hayır' oyu vesilesi ile öncelikle tebriklerimi sunuyorum.

Devletimizin üniter yapısının, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması adına verdiğiniz bu karar, emin olunuz ki Türk milletinin milli hassasiyetlerine tercüman olmuştur.

Milletvekilliği görevine başlarken ettiğimiz yemindeki, 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma' sözüne sadakatiniz, milli hafızada son derece kıymetli bir yer edinmiştir.

Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığın devam edeceğine olan inancım tamdır.

Gelecek nesillere devredeceğimiz en büyük miras olan Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve milletimizin kararlılığını, Meclis kürsüsüne ve oy pusulalarına yansıttığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla.

Müsavat DERVİŞOĞLU

Genel Başkan"