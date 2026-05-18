İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin asıl muhatabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Bu açıklamalara Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Öncelikle bunun kamuoyu tarafından bilinmesi lazım" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından açıklamalar yapan Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin Türkgün gazetesine verdiği demeçteki "Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

"YAŞAMA GEÇİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bahçeli’nin açıklamalarını "temenniler demeti" olarak nitelendiren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, önerilerin gerçeklikle bağdaşmadığını ifade ederek "Her zamanki gibi yine o bahsettiğim kırmızı hat üzerinde inşa edilmiş temenniler demeti ama onların herhangi birinin yaşama geçirilmesi bile mümkün değil. Bu soruların cevabını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aramanız gerekiyor. Bütün mesele orada. Yoksa herkes bir köşeden bir temennide bulunabilir. Ama bu ortak bir aklın ürünü mü, yoksa bir yerlerden bir şeyler planlanarak mı yapılıyor, ona bakmak lazım." dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Konuyu hassasiyetle incelediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessizliği nedeniyle şu aşamada aşırı derecede ciddiye almadığını belirten Dervişoğlu, çarşamba günü yapılacak parti grup toplantısını işaret etti ve "Çok ciddiye aldığım bir husus da değil. Çünkü muhatabı ciddiye almıyorsa kamuoyunda tartışma yaratmasının da bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu "Ben hassasiyetle inceliyorum. Özenle yaklaşacağım. Çarşamba günü de (grup toplantısında) kapsamlı bir açıklama yapacağım." dedi.

Kamuoyu şimdi, İYİ Parti liderinin çarşamba günü yapacağı sert geçmesi beklenen grup konuşmasına ve iktidar kanadından gelecek olası yanıtlara kilitlendi.